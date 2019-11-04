Актер Лановой отказался от визита в Кремль из-за плохого самочувствия

85-летний артист театра имени Вахтангова заявил, что чувствует себя уже лучше, но от приглашения отказался.

Василий Лановой, которому, предварительно, стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре имени Вахтангова, поспешил успокоить всех переживающих. 85-летний артист подтвердил, что его состояние перед вторым актом действительно ухудшилось. Причиной тому стало внезапное давление.

«Все нормально. Чувствую себя уже поприличнее. Это давление виновато», — пояснил он журналистам «Подъема».

В театре Вахтангова частичный срыв спектакля также подтвердили. Там пояснили, что у Василия Семеновича произошел скачок давления, но сам актер от госпитализации отказался. Сегодня Лановой должен был осуществить визит в Кремль по предварительному приглашению, но принял решение отказаться от него из-за перебоев со здоровьем.

Отметим, что 85-летний актер не в первый раз обращается за помощью к медикам. В конце февраля 2019 года театр отменил спектакль, в котором Василий Семенович должен был участвовать. Позже ситуация повторилась в марте – тогда актера и вовсе госпитализировали в больницу с повышенным артериальным давлением.