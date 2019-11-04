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Клявер занялся рекламой своих концертов, пока его дочь в больнице

Музыкант, судя по всему, не очень переживает из-за случившегося.

Клявер занялся рекламой своих концертов, пока его дочь в больнице
Клявер не выходит на связь с журналистами/http://globallookpress.com/

Музыкант Денис Клявер в Instagram занимается рекламой своих предстоящих концертов пока его дочь Эвелин, которая угодила в больницу с приступом астмы, проходит лечение. Судя по всему, музыканта не очень волнует состояние наследницы.

Ева Польна с дочкой. Фото
Польна не комментирует состояние дочери/http://globallookpress.com/

На кадрах видеозаписи со странички Дениса Клявера можно увидеть, как он играет с домашними питомцами, а также развлекает своего сына. Почему он ничего не рассказывает о своей дочери остается только гадать. Возможно, мать ребенка Ева Польна, экс-солистка группы «Гостья из будущего», ограничила его общение с дочкой.

Отметим, что журналистам удалось дозвониться до Евы Польны. Исполнительница не стала ничего рассказывать о состоянии дочери, просто положив трубку телефона. А вот до Дениса Клявера никто из журналистов пока дозвониться не может.

Существует даже версия, что Клявер не в курсе о состоянии своей дочери. Впрочем, это всего лишь предположение. Возможно, он просто не хочет давать волю своим эмоциям, сообщает портал versiya.info.

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Денис КляверЕва ПольнаЭвелин Клявер
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Клявер занялся рекламой своих концертов, пока его дочь в больнице
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