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Опасную для почек белковую диету назвали лучшим способом похудеть без спорта

Эксперты продолжают искать эффективные способы похудения для ленивых.

Опасную для почек белковую диету назвали лучшим способом похудеть без спорта
Фото: КП/Маковеева Светлана

Опасную для здоровья белковую диету эксперты назвали лучшим способом похудения без спорта. Американские ученые продолжают бороться с пугающей тенденцией роста ожирения в стране и ищут действенные способы похудеть без физических нагрузок.

Недавно они выяснили, что одним из самых рабочих вариантов является белковая диета. Употребление продуктов, богатых белком, сокращает потребление организмом энергии, что, в свою очередь, уменьшает накопление жировых масс. Богатая белком пища заставляет человека чувствовать себя сытым, при этом желание есть больше у респондента пропадает.

Ученые отмечают, что белковая диета допускает не только поедание рыбы и мяса, но и орехов, семян, бобов и птицы. Однако диетологи подчеркивают – у такого способа есть и серьезные противопоказания. Так, злоупотребление белком может пагубно сказаться на состоянии мочевыводящей системы. Для людей с заболеваниями почек такой вариант смертельно опасен, резюмирует foodnews.

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Опасную для почек белковую диету назвали лучшим способом похудеть без спорта
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