Опасную для почек белковую диету назвали лучшим способом похудеть без спорта

Опасную для здоровья белковую диету эксперты назвали лучшим способом похудения без спорта. Американские ученые продолжают бороться с пугающей тенденцией роста ожирения в стране и ищут действенные способы похудеть без физических нагрузок.

Недавно они выяснили, что одним из самых рабочих вариантов является белковая диета. Употребление продуктов, богатых белком, сокращает потребление организмом энергии, что, в свою очередь, уменьшает накопление жировых масс. Богатая белком пища заставляет человека чувствовать себя сытым, при этом желание есть больше у респондента пропадает.

Ученые отмечают, что белковая диета допускает не только поедание рыбы и мяса, но и орехов, семян, бобов и птицы. Однако диетологи подчеркивают – у такого способа есть и серьезные противопоказания. Так, злоупотребление белком может пагубно сказаться на состоянии мочевыводящей системы. Для людей с заболеваниями почек такой вариант смертельно опасен, резюмирует foodnews.