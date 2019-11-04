Один «кусь» убивает грусть: что диетологи советуют есть угрюмым россиянам

Врачи-диетологи озвучили список продуктов, которые способны положительно или отрицательно повлиять на настроение россиян. Оказалось, что управлять своим самочувствием и работоспособностью достаточно просто – важно лишь отказаться от некоторых пагубных привычек и приучить себя употреблять некоторые продукты.

При борьбе с хандрой абсолютно не поможет употребление алкоголя. Реакция на спиртные напитки у каждого организма разная – есть те, кто будет чувствовать себя после попойки еще хуже, чем до нее. Не стоит утешаться и сыром – он содержит тирамин, который в иных случаях может провоцировать и головную боль.

Не стоит заедать свои проблемы соленым, жирным, салатами с майонезом и мясом. После их употребления радость зачастую сменяется на упадок сил и общую опустошенность.

В качестве приятного перекуса медики советуют есть бананы – они не только поднимают настроение, но и заряжают человека энергией. Помогут и помидоры, лимоны, апельсины, грибы, морковь, тёмный шоколад, орехи, йогурты и овсянка.

Из напитков практически стопроцентный результат дает зеленый чай, отмечает «Вечерняя Москва».