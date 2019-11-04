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Испугался? Нурмагомедов намекнул о завершении карьеры перед боем с Уайтом

Спортсмен оставил в Instagram пространное размышление о длительности «игры».

Испугался? Нурмагомедов намекнул о завершении карьеры перед боем с Уайтом
Хабиб Нурмагомедов. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов напугал поклонников смешанных боев намеками об окончании карьеры. В воскресенье спортсмен опубликовал в личном микроблоге селфи и сопроводил его пространным размышлением об «окончании игры».

«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю так лучше», — сообщил он.

Подобное направление мысли немало смутило поклонников Хабиба. Они поспешили напомнить ему, что Нурмагомедову предстоит ожидаемая многими встреча с американцем Тони Фергюсоном. Этого боя ждут многие ценители спаррингов, ведь именно Фергюсон может навязать Хабибу свою тактику.

Ожидается, что бой между американцем и россиянином пройдет в марте 2020 года. Сейчас UFC согласовывает все детали с официальными представителями обеих сторон.

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Испугался? Нурмагомедов намекнул о завершении карьеры перед боем с Уайтом
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