«Я ругаю и виню себя»: дочь Старыгина не смирилась со смертью отца

Дочь актера Игоря Старыгина, который скончался десять лет назад от внезапной остановки сердца, Анастасия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что винит себя в смерти звездного родителя. По ее мнению, она мало времени уделяла при жизни отцу.

«Мне безумно жалко, что мы не пришли к нему на помощь, когда можно было помочь. Мы не общались, как могли бы. Я ругаю и виню себя. К сожалению, какие-то моменты были упущены», — сказала Анастасия.

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Девушка отметила, что хранит память об отце, сыгравшем Арамиса в «Трех мушкетерах». «Он всегда расстраивался из-за мелочей. Ему не нравилось, что в продолжении картины не он пел песни. Никто за него не заступался. Он не знал, как реагировать и расстраивался», — заметила девушка.

Как заметила Анастасия, ее сын – стопроцентная копия ее отца. «Они очень похожи по характеру. Это просто какое-то волшебство. Они оба безумные шмоточники. Папа всегда был мегакруто одет. Сейчас также круто одевается мой сын. Сын пробовался в кино. Но ему не нравится сидеть и ждать утвердят его на роль или нет. Сейчас он занимается спортом», — сказала Анастасия.