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«Бесполые существа в трусах»: Певцов раскритиковал российский шоу-бизнес

Артист считает, что современное телевидение и Интернет давно уже существуют «за гранью добра и зла».

«Бесполые существа в трусах»: Певцов раскритиковал российский шоу-бизнес
Дмитрий Певцов. Фото Global look press

Дмитрий Певцов раскритиковал современный шоу-бизнес, заявив, что нынешнее телевидение и интернет-каналы давно уже существуют «за гранью добра и зла». Такие понятия, как «нравственность» и «совесть» им просто неведомы.

Повлиять на эту ситуацию уже сложно, потому что телевизоры и компьютеры есть в каждом доме. И они очень легко влияют на неокрепшие умы и души.

По словам Дмитрия, профессионалы никуда не пропадают, они есть. Только их не видно, потому что в них все меньше потребности. «Зато процветает шоу-бизнес, где бесполые существа выходят на сцену в трусах или вообще без них и исполняют чудовищные тексты под пошлые однообразные мелодии», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мельчает, по мнению Певцова, и артист. Современная молодежь, глядя на популярных комиков из шоу, начинает думать, что актерская профессия проявляется в «умении шутить и придуриваться». Но о том, что такое истинная актерская работа знают лишь те, кто еще посещает театры.

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«Бесполые существа в трусах»: Певцов раскритиковал российский шоу-бизнес
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