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«Она мой дайджест»: Лещенко без ума от своей супруги

По словам певца, жена Ирина очень сильно заботится о нем.

«Она мой дайджест»: Лещенко без ума от своей супруги
Лещенко без ума от жены Ирины/http://globallookpress.com/

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ очень трепетно и нежно высказался о своей жене. Ирина на 12 лет моложе своего звездного супруга. При этом вместе пара уже 41 год.

Лев Лещенко. Фото
Лещенко без ума от жены/http://globallookpress.com/

«Она меня воспитывает. Ирина – моя учительница. Она мой дайджест. Честно скажу, не могу посчитать, сколько у меня пиджаков. Она покупает мне вещи через Интернет за копейки и сохраняет мой бюджет. Лучше, конечно, с ней в магазин не ходить. Она обязательно купит мне пять ненужных рубашек, восемь брюк, которые я даже не буду носить», — сказал музыкант.

Также Лещенко заявил, что обожает ездить на итальянские курорты. Ему очень нравится, какая одежда продается в этой стране. А вот в рестораны свою жену певец не водит. Как он шутит, у него просто нет денег на эти цели.

Известно, что Лещенко помогает детям из детских домов. Правда, к себе ребенка в семью брать он не хочет. Как сказал артист, это очень большая ответственность и он к ней не готов.

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Тэги:

Ирина ЛещенкоЛев ЛещенкоПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Она мой дайджест»: Лещенко без ума от своей супруги
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