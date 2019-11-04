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Актер Лановой сорвал спектакль из-за недомогания

Зрители так и не смогли увидеть артиста, ведь второе действие отменили.

Актер Лановой сорвал спектакль из-за недомогания
Актер Василий Лановой. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Актер Василий Лановой сорвал спектакль в театре имени Вахтангова из-за недомогания. О том, что постановка не была завершена, как планировалось, в Instagram рассказали сразу несколько зрителей.

Девушка с ником taniasmile23 отметила, что вместе с подругой выбралась на постановку «Последние луны» с надеждой увидеть легенду. Однако, вживую полюбоваться талантом Ланового ей так и не удалось.

85-летнему актеру стало плохо прямо перед началом второго акта. РЕН ТВ уточняет, что у Василия Семеновича поднялось давление, ему вызвали скорую помощь. Госпитализировать артиста не стали и осмотрели его прямо на месте.

Официальные представители актера информацию об ухудшении самочувствия не подтвердили. Не прокомментировали срыв спектакля и в самом театре.

Поклонники же спешат пожелать своему кумиру скорейшего выздоровления и отмечают, что не держат на него зла, ведь прекрасно понимают его возраст.

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Актер Лановой сорвал спектакль из-за недомогания
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