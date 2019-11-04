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Стальная попа: в Омске прошёл первый турнир по шлепкам

Девушки боролись за приз в 5 тысяч рублей и звание самой стальной попы.

Стальная попа: в Омске прошёл первый турнир по шлепкам
Соревнование по шлепкам. Кадр из ютуб

В Омске завершился чемпионат по шлепкам по женской попе. Турнир состоялся в минувшие выходные в стенах местного спортивного клуба.

Участницы различной комплекции пришли побороться не только за звание самой сильной руки и самой стальной попы, но и за денежный приз в 5 тысяч рублей.

Как и в любом соревновании, к конкурсанткам предъявлялись определенные требования. Так, девушкам должно было исполниться 18 лет. Самая старшая участница могла достигать 65 лет. Вес же конкурсанток не должен был превышать 65 килограммов.

Победу одержала профессиональная танцовщица на шесте Елена Мишагина – девушке не только удалось вытерпеть самые болезненные удары по седалищным буграм, но и резким движением заставить пошатнуться свою оппонентку.

Организаторы, в свою очередь, поспешили похвалить внешний вид конкурсанток и заявили, что все представленные филейные части выглядят очень маленькими и аккуратными.

«Смотрятся эффектно. Все участницы работают над своими попами совершенно точно», — передает выводы экспертов РЕН ТВ.

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Стальная попа: в Омске прошёл первый турнир по шлепкам
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