«Закрывала в комнате»: Навка разоткровенничалась о методах воспитания дочери

Татьяна Навка честно рассказала, как она воспитывает младшую дочь-фигуристку. 5-летняя Надя два раза в день занимается фигурным катанием и уже делает успехи в этом виде спорта. В копилке девочки – несколько призовых мест на соревнованиях различного уровня.

Мама девочки признает, что без определенной строгости вырастить успешного человека фактически невозможно. Однако она не поддерживает почти репрессивных методов воспитания Яны Рудковской, которая, по данным издания «Фонтанка», запирает сына Сашу в темной комнате. Это слишком жестко, считает она, но при этом признается: «Я тоже пару раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате». Но уже со светом.

Сидя в одиночестве, девочка должна была подумать над своим поведением. А после мама с дочкой обсуждали проблему вместе.

«Когда дочь стала заниматься фигурным катанием, мне стали писать, что не надо так издеваться над Надюшей, как Рудковская над своим сыном», — призналась Татьяна Навка

Впрочем, фигуристка не считает свои методы излишне строгими. По словам спортсменки, ее родителей тоже осуждали, называя «извергами». По большому счету, ей все равно, о чем судачат люди. Она считает, что все рано или поздно встанет на свои места.