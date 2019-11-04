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Певцов заявил, что не хочет работать худруком «Ленкома»

Это лучше получится у Александры Захаровой, считает актер.

Певцов заявил, что не хочет работать худруком «Ленкома»
Дмитрий Певцов. Фото Дмитрия Ахмадуллина / КП

Дмитрий Певцов рассказал, что в скором времени, возможно, должность худрука в «Ленкоме» упростят. И основные решения в легендарном театре будет единолично принимать его директор Марк Варшавер. Именно его подпись будет значится под всеми важными документами.

«А ведь даже сам Марк Захаров изредка, но ошибался в выборе приглашенных к нам режиссеров…», — посетовал Дмитрий в интервью на РИА Новости.

На предложение журналиста самому возглавить театр, Певцов ответил категорическим отказом.

«Убежден, что Александра Марковна Захарова больше, чем я, подходит на должность худрука «Ленкома», — сказал он.

В числе преимуществ дочери великого режиссера он назвал огромный опыт работы в театре, наличие знаменитой фамилии, неординарное художественное видение и отсутствие подработок на стороне.

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«Ленком»Дмитрий ПевцовЛенкомМарк ЗахаровПевцовТеатр "Ленком"худрук Ленкома
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Певцов заявил, что не хочет работать худруком «Ленкома»
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