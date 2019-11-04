Певцов заявил, что не хочет работать худруком «Ленкома»

Дмитрий Певцов рассказал, что в скором времени, возможно, должность худрука в «Ленкоме» упростят. И основные решения в легендарном театре будет единолично принимать его директор Марк Варшавер. Именно его подпись будет значится под всеми важными документами.
«А ведь даже сам Марк Захаров изредка, но ошибался в выборе приглашенных к нам режиссеров…», — посетовал Дмитрий в интервью на РИА Новости.
На предложение журналиста самому возглавить театр, Певцов ответил категорическим отказом.
«Убежден, что Александра Марковна Захарова больше, чем я, подходит на должность худрука «Ленкома», — сказал он.
В числе преимуществ дочери великого режиссера он назвал огромный опыт работы в театре, наличие знаменитой фамилии, неординарное художественное видение и отсутствие подработок на стороне.