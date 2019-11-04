Орбакайте объяснила, почему ее сыновья пока не думают о потомстве

Певица Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее сыновья Никита и Дени пока не торопятся делать ее бабушкой. Как известно, старший сын Орбакайте Никита два года назад женился на Алене Красновой. Что касается Дени, то у него также есть подруга. Девушку зовут Мария.

«Сейчас совсем другая молодежь. Они долго разбираются. Пускай еще погуляют. Мои дети вообще со мной в таких вопросах не советуются. Ставят перед фактом. Говорят: «Это моя будущая жена». Я полностью доверяю их вкусу. Им еще надо пожить, погулять, потусить», — сказала Кристина Орбакайте.

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Как заметила актриса, ее сын Дени прекрасно сдал экзамены в Лондоне, где учится в престижном вузе. На следующий год он станет магистром. Молодой человек получит второе высшее образование. При этом у него уже есть свой небольшой бизнес. Он занимается арт-терапией. Люди с помощью красок выплескивают свой негатив, рисуя на одежде, сумках, стенах.

«Когда Дени был маленький мама развивала в нем талант бизнесмена. Говорила, что даст копеечку, если он покрасит скамейку. Кстати, Дени хоть и учится за границей, но свои знания будет реализовывать в родной стране. Что касается Клавы, то она говорит на трех языках. Занимается балетом. Она по натуре похожа на Аллу Борисовну. У нее такой же характер. Мне порой важно знать ее мнение», — сказала Орбакайте.