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Орбакайте объяснила, почему ее сыновья пока не думают о потомстве

По словам певицы и актрисы, детям еще надо погулять.

Орбакайте объяснила, почему ее сыновья пока не думают о потомстве
Сыновья Орбакайте не торопятся становиться отцами/http://globallookpress.com/

Певица Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее сыновья Никита и Дени пока не торопятся делать ее бабушкой. Как известно, старший сын Орбакайте Никита два года назад женился на Алене Красновой. Что касается Дени, то у него также есть подруга. Девушку зовут Мария.

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото
Дети Орбакайте не торопятся заводить потомство/http://globallookpress.com/

«Сейчас совсем другая молодежь. Они долго разбираются. Пускай еще погуляют. Мои дети вообще со мной в таких вопросах не советуются. Ставят перед фактом. Говорят: «Это моя будущая жена». Я полностью доверяю их вкусу. Им еще надо пожить, погулять, потусить», — сказала Кристина Орбакайте.

Как заметила актриса, ее сын Дени прекрасно сдал экзамены в Лондоне, где учится в престижном вузе. На следующий год он станет магистром. Молодой человек получит второе высшее образование. При этом у него уже есть свой небольшой бизнес. Он занимается арт-терапией. Люди с помощью красок выплескивают свой негатив, рисуя на одежде, сумках, стенах.

«Когда Дени был маленький мама развивала в нем талант бизнесмена. Говорила, что даст копеечку, если он покрасит скамейку. Кстати, Дени хоть и учится за границей, но свои знания будет реализовывать в родной стране. Что касается Клавы, то она говорит на трех языках. Занимается балетом. Она по натуре похожа на Аллу Борисовну. У нее такой же характер. Мне порой важно знать ее мнение», — сказала Орбакайте.

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Тэги:

Алла ПугачеваДени БайсаровКристина ОрбакайтеНикита ПресняковПрограмма "Ты не поверишь!"
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Орбакайте объяснила, почему ее сыновья пока не думают о потомстве
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