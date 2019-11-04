НОВОСТИ

«Бодр и здоров»: агент Александра Семчева рассказала о состоянии артиста

Информацию о госпитализации артиста Наталья Алгереева назвала не соответствующей действительности.

«Бодр и здоров»: агент Александра Семчева рассказала о состоянии артиста
Александр Семчев. Фото Милы Стриж / КП

У актера Александра Семчева не было сердечного приступа, он прекрасно себя чувствует и находится дома. Об этом РИА Новости рассказала его агент Наталья Алгереева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации любимца публики из-за сердечного приступа.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома», — прокомментировала Наталья.

Ранее в театре МХТ им. Чехова, в котором служит артист, тоже не подтвердили сообщения о резком ухудшении здоровья Семчева. Представитель работодателя сказал, что актер работает в обычном режиме и с ним «все в порядке».

Напомним, в последнее время артист активно взялся за свое здоровье. Всего за один год он сумел распрощаться со 100 кг веса. Похудевший Семчев, хоть и имел амплуа толстяка, не стал от этого менее востребованным у режиссеров.

Однако у любимца публики появилась одна физиологическая проблема – это обвисшая кожа. Актер даже решил ее убрать с помощью пластической операции, но пока неокончательно. Александр намеревается для начала сопоставить все плюсы и минусы от хирургического вмешательства.

Возможно, если бы сброс веса происходил под наблюдением специалиста, у Семчева и не возникло бы проблем с обвисшей кожи, ведь похудение за год было весьма весомым. Но он не смог найти нужного специалиста, сославшись на то, что многие диетологи занимаются лишь самопиаром.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Семчевгоспитализациягоспитализация звездыопровержениеопровержение слухов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Бодр и здоров»: агент Александра Семчева рассказала о состоянии артиста
Интересно?
Поделись с друзьями: