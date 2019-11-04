«Бодр и здоров»: агент Александра Семчева рассказала о состоянии артиста

У актера Александра Семчева не было сердечного приступа, он прекрасно себя чувствует и находится дома. Об этом РИА Новости рассказала его агент Наталья Алгереева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации любимца публики из-за сердечного приступа.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома», — прокомментировала Наталья.

Ранее в театре МХТ им. Чехова, в котором служит артист, тоже не подтвердили сообщения о резком ухудшении здоровья Семчева. Представитель работодателя сказал, что актер работает в обычном режиме и с ним «все в порядке».

Напомним, в последнее время артист активно взялся за свое здоровье. Всего за один год он сумел распрощаться со 100 кг веса. Похудевший Семчев, хоть и имел амплуа толстяка, не стал от этого менее востребованным у режиссеров.

Однако у любимца публики появилась одна физиологическая проблема – это обвисшая кожа. Актер даже решил ее убрать с помощью пластической операции, но пока неокончательно. Александр намеревается для начала сопоставить все плюсы и минусы от хирургического вмешательства.

Возможно, если бы сброс веса происходил под наблюдением специалиста, у Семчева и не возникло бы проблем с обвисшей кожи, ведь похудение за год было весьма весомым. Но он не смог найти нужного специалиста, сославшись на то, что многие диетологи занимаются лишь самопиаром.