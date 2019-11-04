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Внучка Караченцова рассказала о разговоре с дедом перед его смертью

Янина, которой сейчас 14 лет, пообещала легендарному актеру хорошо учиться.

Внучка Караченцова рассказала о разговоре с дедом перед его смертью
Жена долго переживала из-за смерти Караченцова/http://globallookpress.com/

Внучка актера Николая Караченцова, который ушел из жизни в октябре 2018 года, Янина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила свой последний разговор с дедом.

Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото
Поргина полгода не могла свыкнуться со смертью мужа/http://globallookpress.com/

«Вообще перед смертью дедушки я пообещала ему очень много учиться и в принципе я выполняю данное обещание. Мой старший брат увлекается экономикой. Младшая сестра очень любит танцевать», — сказала Янина.

Между тем ее бабушка актриса Людмила Поргина надеется, что кто-то из ее внуков станет актером и продолжит династию. «Из всех этих троих ну кто-то должен попасть на театральную сцену. Полгода после смерит Коли у меня была не жизнь, а поиск пути в жизни. Потом все устаканилось. Коля у меня под сердцем. Я стала улыбаться и радоваться жизни», — заметила Поргина.

А вот сын Караченцова Андрей до сих пор не смирился со смертью любимого отца. «Мы ощущаем дыру в семье. Папа хоть и не был здоров, тем не менее его присутствие дало нам силы. Может из-за этого я порой становлюсь черствее. Мне не с кем посоветоваться по некоторым вопросам», — заявил Андрей Караченцов.

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Тэги:

Людмила ПоргинаНиколай КараченцовПрограмма "Ты не поверишь!"Янина Караченцова
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Внучка Караченцова рассказала о разговоре с дедом перед его смертью
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