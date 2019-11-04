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Жорин обвинил Наргиз и Майами в сердечном приступе Фадеева

По словам адвоката, у продюсера больное сердце.

Жорин обвинил Наргиз и Майами в сердечном приступе Фадеева
Жорин обвинил Наргиз и Майами в бедах Фадеева/http://globallookpress.com/

Адвокат Сергей Жорин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что до сердечного приступа продюсера Максима Фадеева довели его бывшие подопечные – Наргиз Закирова и Олег Майами. С ними, как известно, музыкант разорвал контракты. Им нельзя петь песни, которые он для них в разное время написал.

Максим Фадеев. Фото
У Фадеева слабое сердце/http://globallookpress.com/

«Я знаю, что у него больное сердце вообще в принципе. Это все может в итоге привести к летальному исходу. Все близкие к Максиму Фадееву люди очень переживают», — сказал адвокат Жорин.

По словам юриста, Наргиз и Майами ведут себя достаточно странно. Исполнительница сначала благодарит продюсера, а потом нелестно о нем отзывается. При этом именно Фадеев помогал звезде, когда у нее треснула по швам жизнь с супругом. Как считает Жорин, исполнительница ведёт себя как минимум некрасиво. Ей следует подумать о своих словах и действиях.

Не нравится адвокату и поведение Майами. «Сначала снимает ролики, а потом публично извиняется. С одной стороны, я, конечно, приветствую публичные извинения, но прежде чем оскорблять талантливого, творческого человека, у которого больное сердце, надо подумать о последствиях», — сказал Сергей Жорин.

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Тэги:

Максим ФадеевНаргиз ЗакироваОлег МайамиПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Жорин
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Жорин обвинил Наргиз и Майами в сердечном приступе Фадеева
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