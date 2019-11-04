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«С Надеждой я мягче»: Навка призналась, что по-разному воспитывает дочерей

Фигуристка не считает, что к детям нужно проявлять излишнюю строгость.

«С Надеждой я мягче»: Навка призналась, что по-разному воспитывает дочерей
Навка. Фото Global look press

Татьяна Навка с возрастом поняла, что в воспитании детей не стоит проявлять излишнюю строгость. Но и мягкотелым быть не стоит. Детей нужно держать в рамках и стараться быть по отношению к ним справедливой, уверенна она.

«Наверное, свою старшую дочь я воспитывала строже. С Надеждой я намного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазами смотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужно поругать, на что можно не обратить внимания», — рассказала фигуристка изданию «Фонтанка».

По словам Татьяны, дети очень тонко чувствуют слабость, поэтому с ними необходимо держать ухо востро, стараясь не допустить ошибок.

Напомним, у звезды есть две дочери: 19-летняя Саша от первого брака с Александром Жулиным и  5-летняя Надя, которая родилась в отношениях с Дмитрием Песковым. Старшая дочь пробует себя в качестве певицы под псевдонимом Алексия, младшая наследница занимается фигурным катанием и уже делает успехи, получая в различных соревнованиях призовые места.

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«С Надеждой я мягче»: Навка призналась, что по-разному воспитывает дочерей
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