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Алла Пугачева объяснила, почему дала концерт именно в Минске

Как сказала Примадонна, для нее Белоруссия - особенная страна.

Алла Пугачева объяснила, почему дала концерт именно в Минске
Пугачева не случайно выступила именно в Минске/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему выступила именно в Минске. Как известно, ее любят на всем постсоветском пространстве, но с концертом она приехала именно в Белоруссию.

Алла Пугачева. Фото
У Пугачевой все родственники из Белоруссии/http://globallookpress.com/

На Белорусском вокзале столицы перед отъездом журналисты устроили настоящий допрос Примадонне. «У вас такие потрясающие ноги. Откуда. Это гены?» — спросил один из журналистов. «Откуда я знаю. Вы меня ослепили совсем. Мне еще не хватало эти ноги переломать тут», — ответила звезда.

Между тем журналисты и не думали отставать от Аллы Пугачевой. «Алла Борисовна, вы в Минске не были десять лет. С каким чувством едете?» — спросили акулы пера Примадонну. «Ну как будто на свою вторую родину еду. Для меня это особая страна. Вы это знаете. Все родственники мои оттуда», — заявила Алла Пугачева, заметив, что именно поэтому выбрала Минск гордом для своего выступления.

«А что будете пробовать в Минске?» — продолжили допрос корреспонденты. «Сало. Там очень вкусное сало. Я не щепетильна насчет своей фигуры. У меня даже нет никакой диеты», — сказала она. «А что будете в поезде делать?» — задали следующий вопрос журналисты. «В нарды играть», — ответила она. Также звезда сказала, что десять лет назад закончила свою концертную деятельность. В Минске она решила выступить, потому что ее попросили.

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Тэги:

Алла ПугачеваБелоруссияМинскПрограмма "Ты не поверишь!"
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Алла Пугачева объяснила, почему дала концерт именно в Минске
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