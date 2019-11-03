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СМИ: Александра Семчева госпитализировали после сердечного приступа

Актер доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

СМИ: Александра Семчева госпитализировали после сердечного приступа
Александр Семчев после похудения. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Известный актер Александр Семчев госпитализирован в больницу. Как сообщает канал Рен-ТВ, у Заслуженного артиста России случился сердечный приступ.

50-летнему мужчине стало плохо, когда она находился у себя дома. Ему вызвали скорую, но приехавшие врачи не смогли привести пациента в чувство. В итоге было решено отвезти его в клинику. Сейчас актер находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Семчев зарекомендовал себя в театре и в кино, как артист с большим весом (иногда он достигал 200 килограммов). Мужчину активно приглашали играть толстяков, но в итоге его здоровье не выдержало такой нагрузки — у актера, ожидаемо, развился сахарный диабет. В 2018 году он начал худеть, пока не сбросил 100 килограммов. Однако с новой внешностью артист оказался не нужен киношникам.

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Александр Семчевгоспитализациягоспитализация звездысердечный приступ
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СМИ: Александра Семчева госпитализировали после сердечного приступа
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