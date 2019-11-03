СМИ: Александра Семчева госпитализировали после сердечного приступа

Известный актер Александр Семчев госпитализирован в больницу. Как сообщает канал Рен-ТВ, у Заслуженного артиста России случился сердечный приступ.

50-летнему мужчине стало плохо, когда она находился у себя дома. Ему вызвали скорую, но приехавшие врачи не смогли привести пациента в чувство. В итоге было решено отвезти его в клинику. Сейчас актер находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Семчев зарекомендовал себя в театре и в кино, как артист с большим весом (иногда он достигал 200 килограммов). Мужчину активно приглашали играть толстяков, но в итоге его здоровье не выдержало такой нагрузки — у актера, ожидаемо, развился сахарный диабет. В 2018 году он начал худеть, пока не сбросил 100 килограммов. Однако с новой внешностью артист оказался не нужен киношникам.