НОВОСТИ

Наталья Аринбасарова пожаловалась на маленькую пенсию

По словам актрисы, без помощи детей она бы не выжила.

Наталья Аринбасарова пожаловалась на маленькую пенсию
Аринбасарова пожаловалась на маленькую пенсию/http://globallookpress.com/

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловалась на свою маленькую пенсию. Она отметила, что на 15 тысяч рублей, которые она получает от государства прожить просто нереально.

Наталья Аринбасарова. Фото
Аринбасарова пожаловалась на маленькую пению/http://globallookpress.com/

«Я не понимаю, почему у актеров такая маленькая пенсия. Ведь мы приносили в свое время хороший доход. Надо найти юриста, чтобы он толково объяснил наши права. Я в 2001 году пошла на пенсию. Мне дали 756 рублей. Но сейчас пенсия, конечно, растет, растет. Она уже около пятнадцати тысяч рублей. Мне сказали подсчитать мой самый большой заработок за пять лет. Я им сказала. Получилось 1394 рубля», — заметила Наталья Аринбасарова.

Актриса посетовала, что государство в свое время ее жестоко обмануло. «У меня стаж огромный. Раньше в стаж засчитывалось рождение детей. Когда в 2001 году уходила – все это отменили. А так бы у меня стаж был с двенадцати лет. За детей тоже мне в итоге ничего не посчитали. Но зато сейчас дети мне помогают», — сказала она.

При этом Аринбасарова считает, что все равно нужно вовремя платить по счетам. «Мне приходит огромное количество счетов. Для меня самый огромный стресс в жизни что–то не заплатить. Я лучше буду на овсянке сидеть, но чтобы мне хватило на оплату счетов», — добавила актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наталья Аринбасаровапенсия звездыпрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Аринбасарова пожаловалась на маленькую пенсию
Интересно?
Поделись с друзьями: