Наталья Аринбасарова пожаловалась на маленькую пенсию

Актриса Наталья Аринбасарова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловалась на свою маленькую пенсию. Она отметила, что на 15 тысяч рублей, которые она получает от государства прожить просто нереально.

«Я не понимаю, почему у актеров такая маленькая пенсия. Ведь мы приносили в свое время хороший доход. Надо найти юриста, чтобы он толково объяснил наши права. Я в 2001 году пошла на пенсию. Мне дали 756 рублей. Но сейчас пенсия, конечно, растет, растет. Она уже около пятнадцати тысяч рублей. Мне сказали подсчитать мой самый большой заработок за пять лет. Я им сказала. Получилось 1394 рубля», — заметила Наталья Аринбасарова.

Актриса посетовала, что государство в свое время ее жестоко обмануло. «У меня стаж огромный. Раньше в стаж засчитывалось рождение детей. Когда в 2001 году уходила – все это отменили. А так бы у меня стаж был с двенадцати лет. За детей тоже мне в итоге ничего не посчитали. Но зато сейчас дети мне помогают», — сказала она.

При этом Аринбасарова считает, что все равно нужно вовремя платить по счетам. «Мне приходит огромное количество счетов. Для меня самый огромный стресс в жизни что–то не заплатить. Я лучше буду на овсянке сидеть, но чтобы мне хватило на оплату счетов», — добавила актриса.