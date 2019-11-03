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Продавщица из магазина рассказала о визите Пугачевой за конфетами по акции

Примадонна ходит по торговым точкам в утренние часы, когда мало посетителей.

Продавщица из магазина рассказала о визите Пугачевой за конфетами по акции
Пугачева покупает конфеты по акции/http://globallookpress.com/

Продавщица одного из магазинов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о визите в торговую точку Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Оказывается, звезда отечественной эстрады любит ходить по магазинам по утрам, когда мало посетителей. В такие часы, как правило, есть хорошие скидки. Примадонна не любит, когда к ней приковано излишнее внимание публики.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева любит покупать конфеты по акции/http://globallookpress.com/

Так в один из последних визитов Алла Пугачева, пенсия которой составляет, как она сама признавалась ранее, 47 тысяч рублей, приобрела хлеб, бытовую химию и конфеты по акции.

«В магазине практически никого не было. Было пусто. Ее устроило, что на нее никто не кидался. Никто на нее бурно не реагировал», — заявила продавщица из магазина.

Отметим, что Алла Пугачева уже много лет живет со своим супругом и детьми в деревне Грязь в Подмосковье. Она сейчас очень редко появляется на публике. Примадонну можно увидеть только на днях рождения ее близких друзей, а также их детей.

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Продавщица из магазина рассказала о визите Пугачевой за конфетами по акции
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