Страница в Instagram дала Дженнифер Энистон новый скачок популярности

Американское издание The Hollywood Reporter составило топ самых популярных актеров в социальных сетях. Рейтинг был составлен на основе данных сайтов Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, собранных с 22 по 29 октября. Аналитики смотрели на то, с какой скоростью звезды набирают подписчиков.

Первое место заняла звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, потеснив с этой позиции великана Дуэйна Джонсона, который в этом году признан самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. На третьем месте оказалась 23-летняя Лили Рейнхарт, на четвертом — 25-летняя Камила Мендес. Обе стали известны благодаря подростковому сериалу «Ривердэйл», который в этом же рейтинге занял первое место среди художественных ТВ-шоу.

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Авторы рейтинга отметили, что 50-летняя Энистон ворвалась и сразу же возглавила список, благодаря своему поразительному результату в Instagram. Недавно актриса «сдалась» и, наконец, завела себе страницу в этой социальной сети. Данное событие тут же обернулось рекордом — первый миллион подписчиков звезда собрала всего за 5 часов.