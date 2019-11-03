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Звезда «Одиссеи капитана Блада» Дубовский оказался брошен всеми после инсульта

Знаменитый актер сегодня просто доживает свою жизнь.

Звезда «Одиссеи капитана Блада» Дубовский оказался брошен всеми после инсульта
От Дубовского все отвернулись/кадр из программы "Звезды сошлись"

Звезда картины «Одиссея капитана Блада» актер Андрей Дубовский пришел в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он рассказал, как в 44 года у него случился инсульт и как после этого он был всеми оставлен.

Андрей Дубовский. Фото
Дубовский оказался всеми брошен/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«У меня неделю голова болела, а потом бах. Попросил маму принести зеркало. Часть тела просто не шевелилась. Вызвали скорую помощь. Я сказал врачам, что через пять минут все пройдет. Но вот до сих пор не прошло. Скажу так: не терпите головную боль никогда», — заметил прославленный актер.

При этом Дубовский заметил, что на инсульте его неприятности не закончились. «Однажды я упал с дивана. Плечо сильно болело. Поехал к врачу. Оказалось, что перелом плеча. Врач сказал, что спасёт только операция. Семь штырей мне в итоге поставили. Прошел год. А потом еще перелом лодыжки случился», — заметил он.

По его признанию, после инсульта его карьера в театре, по сути, закончилась. «Потом руки еще не стали выгибаться. Я даже не мог сесть на сцене на пол. Это был мой последний спектакль. Меня просто попросили из театра. Вскоре и с женой расстался. Она у меня француженка. Просто не захотел жить за ее счет», — сказал актер.

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Тэги:

Андрей Дубовскийпрограмма "Звезды сошлись"Фильм "Одиссея капитана Блада"
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Звезда «Одиссеи капитана Блада» Дубовский оказался брошен всеми после инсульта
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