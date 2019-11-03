Звезда «Одиссеи капитана Блада» Дубовский оказался брошен всеми после инсульта

Звезда картины «Одиссея капитана Блада» актер Андрей Дубовский пришел в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Он рассказал, как в 44 года у него случился инсульт и как после этого он был всеми оставлен.

«У меня неделю голова болела, а потом бах. Попросил маму принести зеркало. Часть тела просто не шевелилась. Вызвали скорую помощь. Я сказал врачам, что через пять минут все пройдет. Но вот до сих пор не прошло. Скажу так: не терпите головную боль никогда», — заметил прославленный актер.

При этом Дубовский заметил, что на инсульте его неприятности не закончились. «Однажды я упал с дивана. Плечо сильно болело. Поехал к врачу. Оказалось, что перелом плеча. Врач сказал, что спасёт только операция. Семь штырей мне в итоге поставили. Прошел год. А потом еще перелом лодыжки случился», — заметил он.

По его признанию, после инсульта его карьера в театре, по сути, закончилась. «Потом руки еще не стали выгибаться. Я даже не мог сесть на сцене на пол. Это был мой последний спектакль. Меня просто попросили из театра. Вскоре и с женой расстался. Она у меня француженка. Просто не захотел жить за ее счет», — сказал актер.