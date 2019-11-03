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Польна бросила трубку и отказалась комментировать состояние дочери

Четырнадцатилетняя наследница певицы находится в критическом состоянии.

Польна бросила трубку и отказалась комментировать состояние дочери
Дочь Польны страдает астмой/http://globallookpress.com/

Певица Ева Польна, которая стала широко известна по выступлениям в группе «Гости из будущего», не стала общаться с журналистами и рассказывать о состоянии своей четырнадцатилетней дочери. Когда акулы пера ей дозвонились, то она просо бросила трубку, сообщает «Говорит Москва».

Ева Польна. Фото
Дочь Евы Польны в критическом состоянии/http://globallookpress.com/

Напомним, что четырнадцатилетняя Эвелин страдает много лет астмой. У нее случился приступ. На место прибыли медики, но они поняли, что девушка нуждается в срочной помощи. Девушку доставили в больницу.

Напомним, что Эвелин родилась в 2005 году. Ее отец экс-лидер дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. На протяжении пяти лет Польна и Клявер скрывали, что у них есть совместная дочь. Лишь в 2010 году певец во всем признался. Внебрачная дочь у него появилась, когда он был женат на своей второй жене.

Сейчас Клявер счастлив третьем браке Его супругой стала Ирина Федотова. Девушка по образованию юрист. У них есть совместный сын Даниэль. Не так давно ребенку исполнилось шесть лет.

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Польна бросила трубку и отказалась комментировать состояние дочери
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