Польна бросила трубку и отказалась комментировать состояние дочери

Певица Ева Польна, которая стала широко известна по выступлениям в группе «Гости из будущего», не стала общаться с журналистами и рассказывать о состоянии своей четырнадцатилетней дочери. Когда акулы пера ей дозвонились, то она просо бросила трубку, сообщает «Говорит Москва».

Напомним, что четырнадцатилетняя Эвелин страдает много лет астмой. У нее случился приступ. На место прибыли медики, но они поняли, что девушка нуждается в срочной помощи. Девушку доставили в больницу.

Напомним, что Эвелин родилась в 2005 году. Ее отец экс-лидер дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер. На протяжении пяти лет Польна и Клявер скрывали, что у них есть совместная дочь. Лишь в 2010 году певец во всем признался. Внебрачная дочь у него появилась, когда он был женат на своей второй жене.

Сейчас Клявер счастлив третьем браке Его супругой стала Ирина Федотова. Девушка по образованию юрист. У них есть совместный сын Даниэль. Не так давно ребенку исполнилось шесть лет.