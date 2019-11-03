НОВОСТИ

«Лучшая новость космического масштаба!»: актер Евгений Пронин признался, что скоро станет отцом

Совсем скоро его супруга Кристина Арустамова должна родить малыша.

«Лучшая новость космического масштаба!»: актер Евгений Пронин признался, что скоро станет отцом
Евгений Пронин. Фото: instagram.com/prokino

Казалось бы совсем недавно актер Евгений Пронин сыграл свадьбу с Кристиной Арустамовой, а сегодня, 3 ноября, стало известно, что совсем скоро актер станет папой, его жена находится на последних месяцах беременности. Об этой радостной новости Евгений рассказал подписчикам своего официального Instagram-канала.

«Ты будешь папой Жень! Лучшая новость космического масштаба за прошедшие 39 лет❤️🤪🚀» — такой пост написал актер.

Звезды российского кино и эстрады уже успели прокомментировать позитивный пост и похвалить актера:

«Очень за вас рада!!!!!» — пишет Анна Михайловская, «Женя, поздравляю!!!! Как Здорово!!» — делится своими эмоциями Юлия Такшина, «Женька!!!! Поздравляю😍😍» — радуется Аглая Шиловская.

Актер познакомился с будущей супругой Кристиной Арустамовой три года назад, на Неделе моды.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьЕвгений ПронинСвадьба
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лучшая новость космического масштаба!»: актер Евгений Пронин признался, что скоро станет отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: