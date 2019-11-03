«Лучшая новость космического масштаба!»: актер Евгений Пронин признался, что скоро станет отцом

Совсем скоро его супруга Кристина Арустамова должна родить малыша.

Казалось бы совсем недавно актер Евгений Пронин сыграл свадьбу с Кристиной Арустамовой, а сегодня, 3 ноября, стало известно, что совсем скоро актер станет папой, его жена находится на последних месяцах беременности. Об этой радостной новости Евгений рассказал подписчикам своего официального Instagram-канала.

«Ты будешь папой Жень! Лучшая новость космического масштаба за прошедшие 39 лет❤️🤪🚀» — такой пост написал актер.

Звезды российского кино и эстрады уже успели прокомментировать позитивный пост и похвалить актера:

«Очень за вас рада!!!!!» — пишет Анна Михайловская, «Женя, поздравляю!!!! Как Здорово!!» — делится своими эмоциями Юлия Такшина, «Женька!!!! Поздравляю😍😍» — радуется Аглая Шиловская.

Актер познакомился с будущей супругой Кристиной Арустамовой три года назад, на Неделе моды.