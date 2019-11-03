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Звезде фильма «Дети как дети» Сергеечевой после инсульта никто не помогает

Звездная актриса влачит жалкое существование вместе со своей мамой.

Звезде фильма «Дети как дети» Сергеечевой после инсульта никто не помогает
Сергеечевой никто не помогает/кадр из программы "Звезды сошлись"

Звезда картин «Странные взрослые» и «Дети как дети» Маргарита Сергеечева пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В свое время она была очень знаменита. В 1974 году юная актриса после роли в фильме «Странные взрослые» стала главным детским лицом в советском кинематографе. Затем она сыграла детскую роль в картине «Дети как дети», который получил приз Интервидения на XV международном фестивале телефильмов «Злата Прага».

Маргарита Сергеечева. Фото
Сергеечева влачит жалкое существование/Кадр из программы «Звезды сошлись»

Впрочем, когда девочка подросла в кино ее сниматься больше не звали. Она работала долгие годы обычным фельдшером на скорой помощи. Сейчас актриса влачит жалкое существование. У нее к прочим бедам добавились серьезные проблемы со здоровьем.

«Половина мозга не работает, рука не работает. Я перенесла инсульт. Мне сейчас никто не помогает», — сказала актриса.

Звезда была дважды замужем. Мужей она похоронила. «Моя пенсия сейчас десять тысяч. Я еле выживаю. Занимаюсь тем, что на подоконнике выращиваю орхидеи. У меня пять кошек. Детей нет. Есть мама. Ей 81 год. За ней ухаживаю. У нее тоже целый букет болезней», — заявила актриса.

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Маргарита Сергеечевапрограмма "Звезды сошлись"Фильм "Странные взрослые"
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Звезде фильма «Дети как дети» Сергеечевой после инсульта никто не помогает
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