Звезде фильма «Дети как дети» Сергеечевой после инсульта никто не помогает

Звезда картин «Странные взрослые» и «Дети как дети» Маргарита Сергеечева пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В свое время она была очень знаменита. В 1974 году юная актриса после роли в фильме «Странные взрослые» стала главным детским лицом в советском кинематографе. Затем она сыграла детскую роль в картине «Дети как дети», который получил приз Интервидения на XV международном фестивале телефильмов «Злата Прага».

Впрочем, когда девочка подросла в кино ее сниматься больше не звали. Она работала долгие годы обычным фельдшером на скорой помощи. Сейчас актриса влачит жалкое существование. У нее к прочим бедам добавились серьезные проблемы со здоровьем.

«Половина мозга не работает, рука не работает. Я перенесла инсульт. Мне сейчас никто не помогает», — сказала актриса.

Звезда была дважды замужем. Мужей она похоронила. «Моя пенсия сейчас десять тысяч. Я еле выживаю. Занимаюсь тем, что на подоконнике выращиваю орхидеи. У меня пять кошек. Детей нет. Есть мама. Ей 81 год. За ней ухаживаю. У нее тоже целый букет болезней», — заявила актриса.