Сиделка Тереховой после увольнения хотела продать снимки с больной актрисой

Сын актрисы Маргариты Тереховой, которая последние восемь лет страдает болезнью Альцгеймера, Александр в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о сиделке, которая хотела нажиться на чужом горе. Женщина семь с половиной лет работала в доме у актрисы, ухаживала за ней, а потом вдруг, когда ей сказали, что она уволена, поступили очень некрасиво.

«У нас к ней накопились определенные претензии. Ей уже самой 65 лет, она еле ходит. Ее решили уволить. Ей позвонили и сказали, что в ее услугах больше не нуждаются. Все деньги ей выплатили», — сказал Александр Терехов.

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После этого женщина решила заработать. Она пошла в Останкино, хотела участвовать в ток-шоу. «Мне позвонили с КПП Отсанкино и сказали: «Саш, тут ваша сиделка пришла к одному ведущему» — заметил сын Тереховой.

Как сказал мужчина, сиделка не могла смириться, что ее уволили. «Она сделала несколько фотографий мамы. Потом выяснилось, что она вела дневник, в котором рассказывала о состоянии матери. То есть она готовилась к походу на ток-шоу. При этом раньше называла себя членом нашей семьи, но я знаю точно — она воровала вещи мамы. Позже она даже не извинилась. У человека просто нет совести», — сказал Александр Терехов.