Экс-солистка группы «ВИА Гра» едва не потеряла ребенка

Еще весной 2019 года Миша Романова покинула группу «ВИА Гра» и начала сольную карьеру. Главной причиной смены успешной группы на неопределенный сольный путь стала беременность певицы.

Как рассказывает Романова изданию «1+1», еще во время работы в «ВИА Гра», она решилась пройти процедуру маммопластики. Ей сделали все необходимые анализы и допустили к операции, а через несколько недель артистка поняла, что беременна! Разумеется, проводить подобные процедуры при беременности может быть опасно для ребенка. По ее словам, когда она поехала в клинику разбираться в проблеме, то у врача буквально дрожали руки. Певица посоветовала не доверять врачам на 100 процентов, потому что никто не застрахован от их халатности.

В марте 2018 года Миша Романова (Наталья Могиленец) приняла решение выйти из состава группы «ВИА Гра». «Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине… Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души», – написала Романова в блоге.

В апреле того же года новой участницей поп-коллектива стала 26-летняя Ольга Меганская. Она присоединилась к Эрике Герцег и Анастасии Кожевниковой и заменила собой Мишу Романову, которая покинула группу.