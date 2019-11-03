Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик

Стефано Тиоццо, супруг певицы Сати Казановой, выложил необычный видеоролик в сторис своего Instagram. Мужчина с включенной камерой заходит в ванную комнату своей супругу и в одной из коробок находит… черный парик! Неожиданная находка и сразу важный вопрос — неужели у Сати проблемы с волосами? Как оказалось, парик нужен всего лишь для придания волосам дополнительного объема, а вот Стефано теперь может не поздоровиться, так как он вряд ли предупредил певицу о планируемой находке.

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