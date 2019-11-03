Сестры Шмелевы из «Карнавальной ночи» потеряли почти всех своих детей

Легендарные сестры Шмелевы, которые стали знамениты после картины «Карнавальная ночь», где играли официанток и спели песню «Танечка», спустя более чем полвека появились на телевидении. Они стали гостями программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Правда, в студию смогли прийти только две сестры – Валентина и Евгения. Их сестра Ольга перенесла операцию на мозге и сейчас находится в нестабильном состоянии. У нее удалили опухоль.

По ужасному стечению обстоятельств каждая из сестер перенесла в своей жизни страшную трагедию. У каждой из них умер ребенок. Сейчас на троих у них в живых только одна дочь Валентины.

«У меня был сын. Он отравился. У Жени дочь упала с мотоцикла неудачно и умерла. У Ольги сын умер из-за наркотиков. Вот такая судьба», — сказала одна из сестер Валентина.

Также женщина рассказала, как она попала в легендарную картину, которая вышла на экраны в далеком 1956 году. «Рязанов был на концерте. Услышал, как мы поем. Нас без проб утвердили на роль. Мы давали в те годы по 30 концертов. Нами был очарован весь Советский Союз. Но мы были очень скромными. После фильма мы дружили с Гурченко, но вот с другими артистами не встречались. Все куда-то потерялись. За 15 дней съемок в картине «Карнавальная ночь» нам каждой заплатили по 15 тысяч рублей. Тогда семь тысяч стоила «Волга». Мы жили очень спокойно и долго на эти деньги», — заметила Валентина Шмелева, пенсия сегодня которой составляет 25 тысяч рублей.