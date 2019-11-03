41-летняя Климова уехала в Иерусалим вместе с мамой

Актриса посетила одну из главных святынь и место паломничества христиан всего мира - Храм Гроба Господня.

Свои ноябрьские каникулы Екатерина Климова решила провести вместе с мамой. Для этого актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» увезла Светлану Владимировну в Иерусалим. Экс-супруга Гелы Месхи посетила одну из главных святынь и место паломничества христиан всего мира — Храм Гроба Господня.

больше по теме Климова в облегающих брюках отправилась на прогулку в Ессентуках 41-летняя актриса поделилась в Instagram гастрольным фото.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена в компании мамы. Для прогулки Екатерина подобрала персиковое платье в пол и шифоновый платок, покрыв им голову. А Светлана Владимировна отдала предпочтение объемной тунике оттенка чайной розы, дополнив образ серым гофрированным шарфом.

В одном из интервью Екатерина призналась, что ее младшая дочка — четырехлетняя Белла — с нетерпением ждет того времени, когда и она сможет путешествовать вместе с мамой. А пока Климова берет с собой в поездки только старших отпрысков: 17-летнюю Елизавету, 12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея.

Дочка Екатерины от ювелира Ильи Хорошилова в этом году оканчивает школу. Наследница актрисы в отличие от своей мамы не грезит сценой, она хочет стать журналистом.