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Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии

Эвелин находится без сознания после приступа астмы.

Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии
Дочь Клявера попала в больницу/http://globallookpress.com/

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны четырнадцатилетняя Эвелин угодила в реанимацию, где находится в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти девушку. У нее случился тяжелейший приступ астмы. Отмечается, что девушка без сознания, пишет телеграм-канал «НеМалахов».

Ева Польна. Фото
Дочь Польны в критическом состоянии/http://globallookpress.com/

Эвелин появилась на свет 6 июня 2005 года. Долгое время ее звездные родители не рассказывали о совместном ребенке. Лишь в 2010 году Денис Клявер признал свою дочь от Евы Польны.

Не так давно он рассказывал, что Ева Польна какое-то время была его любовницей. В то время Денис Клявер был женат на своей второй супруге Юлии. Она работала танцовщицей в балете певицы Лаймы Вайкуле. Вместе они были на протяжении восьми лет. В 2010 году они оформили развод.

Вскоре Денис Клявер женился в третий раз. Его супругой стала Ирина Федотова. Девушка по образованию юрист. У них есть совместный сын Даниэль. Не так давно ребенку исполнилось шесть лет.

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Дочь Польны и Клявера попала в реанимацию в критическом состоянии
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