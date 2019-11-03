«Когда ты станешь большим»: Денис Клявер вместе с сыном исполнил трогательную песню

Российский певец Денис Клявер вместе со своим сыном Даниэлем спели песню «Когда ты станешь большим». Видео получилось очень трогательным, Денис играет на гитаре и поет основную партию, а Даниэль время от времени ему помогает, а после с криком убегает в неизвестном направлении.

В тексте поста Денис искренне порадовался полноценным выходным, проведенным в тёплом кругу семьи, а также намекнул на творческое наслаждение от успешного релиза.

В середине октября добродушный Денис Клявер забрал из приюта двух собак. Певцу пришлось взять домой обоих питомцев, так как животные явно испытывали друг к другу чувства. В этом же месяце певец представил видео на песню «Как ты была красива». Интересно, что в роли юного Дениса снялся его старший сын — 17-летний Тимофей. Клявер признался, что эта идея сразу же пришла ему в голову.