«У него прекрасная жена»: Навка раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем

Татьяна Навка уверенна, что создала в своей семье благоприятный микроклимат, где счастливы все: и она, и дочь Наденька, и супруг Дмитрий Песков.

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«Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом», — рассказала она в интервью изданию «Фонтанка».

Фигуристка призналась, что ее супруг романтик, да и она сама обожает делать сюрпризы для своей второй половинки. Звезда российского льда уверенна, что удивлять друг друга в отношениях нужно постоянно. В их семье так и происходит.

А еще Дмитрий постарался перенять у Татьяны любовь к спорту, хотя всегда был спортивным. Как свидетельствуют его друзья, он стал больше заниматься физкультурой в браке с Навкой.

Фигуристка призналась, что после бракосочетания с пресс-секретарем президента, ей приходится больше контролировать свои слова и пожаловалась, что журналисты нередко выдергивают из контекста сказанное, изменяя трактовку. Но… «Встречаются порядочные журналисты», — уточнила она.