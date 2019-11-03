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«У него прекрасная жена»: Навка раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем

Дмитрий Песков, по словам фигуристки, ценит романтику в отношениях.

«У него прекрасная жена»: Навка раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем
Татьяна Навка. Фото Global look press

Татьяна Навка уверенна, что создала в своей семье благоприятный микроклимат, где счастливы все: и она, и дочь Наденька, и супруг Дмитрий Песков.

«Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом», — рассказала она в интервью изданию «Фонтанка».

Фигуристка призналась, что ее супруг романтик, да и она сама обожает делать сюрпризы для своей второй половинки. Звезда российского льда уверенна, что удивлять друг друга в отношениях нужно постоянно. В их семье так и происходит.

А еще Дмитрий постарался перенять у Татьяны любовь к спорту, хотя всегда был спортивным. Как свидетельствуют его друзья, он стал больше заниматься физкультурой в браке с Навкой.

Фигуристка призналась, что после бракосочетания с пресс-секретарем президента, ей приходится больше контролировать свои слова и пожаловалась, что журналисты нередко выдергивают из контекста сказанное, изменяя трактовку. Но… «Встречаются порядочные журналисты», — уточнила она.

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«У него прекрасная жена»: Навка раскрыла секрет гармоничных отношений с мужем
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