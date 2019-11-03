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Безрукова призналась, что боялась остаться без средств к существованию

В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro актриса объяснила, почему несколько лет назад она была готова жертвовать свободным временем ради работы.

Безрукова призналась, что боялась остаться без средств к существованию
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

Ирина Безрукова не скрывает: несколько лет назад она считала себя истинным трудоголиком, человеком который по собственно воле жертвует свободой ради работы и карьерных свершений. Однако сейчас актриса более тщательно выбирает проекты для дальнейшей реализации, стараясь находить время и на творчество, и на отдых.

Свое стремление жить работой, знаменитость объяснила временным бегством от себя. Кроме того, Ирине было важно обеспечить себе безбедную жизнь, а для этого нужно было зарабатывать деньги.

Ирина Безрукова работала на износ для того, чтобы жить в достатке (Фото: Instagram.com/irina_bezrukova_official)

«Это было бегством… от своих мыслей, от одиночества, от страха остаться без средств к существованию», — добавила Безрукова.

Актриса довольствовалась временем отведенным на сон. Из-за плотного съемочного и репетиционного графика, частых интервью и посещения светских мероприятий, Ирина практически забыла о себе. В какой-то момент знаменитость поняла, что происходящее в ее жизни перестало приносить ей радость и удовольствие. Именно тогда Безрукова решила остановиться, осмыслить и найти баланс между работой и отдыхом. Теперь актриса старается уделять внимание друзьям, ходить в театр, кино и выставки — отвлекаясь от занятости и плотного графика.

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Безрукова призналась, что боялась остаться без средств к существованию
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