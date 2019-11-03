Муж Заворотнюк нашел время для встречи с младшим братом

48-летний Петр Чернышев редко появляется на публике. После того, как в прессе появилась информация о диагнозе Анастасии Заворотнюк — утверждалось, что у актрисы диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга — семья знаменитости перестала выходить на связь с журналистами. Одним из первых на слухи отреагировал 70-летний Юрий Николаев. Народный артист России заявил, что хотел бы услышать всю правду от близких Насти. По словам телеведущего, он не может доверять досужим сплетням. Однако родственники Заворотнюк пока так и не прояснили ситуацию.

В прессе писали о том, что актриса находилась в медикаментозной коме, однако позже пришла в сознание. После чего врачи разрешили Анастасии увидеться с младшей дочкой Милой. Встреча, по некоторым данным, прошла за закрытыми дверями. Муж актрисы все это время неотлучно находился рядом с Заворотнюк.

Оставить возлюбленную спортсмен согласился только ради выступления в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге. В Сети появилось одно из последних фото Петра Чернышева, на котором он запечатлен в компании младшего брата Александра. Родственник фигуриста пришел на выступление Петра для того, чтобы поддержать близкого человека. В зрительном зале он находился вместе с женой и дочкой.

Позируя с братом, спортсмен изобразил на лице улыбку, однако не смог скрыть появившихся под глазами отеков и морщин от недосыпа и усталости. На фото Чернышев был запечатлен с щетиной. Судя по всему, возлюбленный Анастасии не брился несколько дней.