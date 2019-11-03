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Пугачева ради конфет Лукашенко решила рискнуть здоровьем

Презент глава Белоруссии передал Примадонне на концерте в Минске.

Пугачева ради конфет Лукашенко решила рискнуть здоровьем
Алла Пугачева. Фото Global look press

2 ноября Алле Пугачевой прямо на ее концерт принесли приятные презенты от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Президент через руководителя своей администрации Наталью Кочанову передал Примадонне букет цветов и конфеты, которые дарятся главой Республики исключительно первым лицам государств.

Естественно, Алла Борисовна была тронута таким подарком. И, хотя она давно страдает сахарным диабетом и соблюдает строгую диету, певица пообещала нарушить ее ради президентских конфет и обязательно их попробовать.

Также звезду российской сцены правительство Белоруссии поздравило с орденом Дружбы, которым наградили Пугачеву в сентябре. Правда пока певица награду не получила.

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Пугачева ради конфет Лукашенко решила рискнуть здоровьем
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