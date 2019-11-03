+15 в ноябре: в Россию придет аномальное тепло

Уже на следующей неделе в Центральную часть России придет аномальное тепло. Но не спешите радоваться, подобный климатический хаос может негативно отразиться на самочувствии многих жителей страны, об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лишин в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Вместе с температурой воздуха изменится и атмосферное давление, что заметно повлияет на здоровье людей. У некоторых жителей Центральной части России могут появиться внезапные головные боли, тяжесть, а иногда и изменения зрения. В особой зоне риска люди с хроническими болезнями, такими как диабет, а также пенсионеры. Как же уберечься от подобных сюрпризов погоды? Помогут занятия спортом и своевременный сон, а также постарайтесь держаться подальше от стрессовых ситуаций.

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