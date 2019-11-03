НОВОСТИ

+15 в ноябре: в Россию придет аномальное тепло

Не спешите радоваться, подобные изменения погоды могут ударить по здоровью.

+15 в ноябре: в Россию придет аномальное тепло
Аномально теплая осень. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Уже на следующей неделе в Центральную часть России придет аномальное тепло. Но не спешите радоваться, подобный климатический хаос может негативно отразиться на самочувствии многих жителей страны, об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лишин в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Вместе с температурой воздуха изменится и атмосферное давление, что заметно повлияет на здоровье людей. У некоторых жителей Центральной части России могут появиться внезапные головные боли, тяжесть, а иногда и изменения зрения. В особой зоне риска люди с хроническими болезнями, такими как диабет, а также пенсионеры. Как же уберечься от подобных сюрпризов погоды? Помогут занятия спортом и своевременный сон, а также постарайтесь держаться подальше от стрессовых ситуаций.

Поклонникам сериалов не стоит расстраиваться из-за того, что зима все ближе. Последний месяц осени обещает быть весьма увлекательным. Современные сериалы больше походят на полнометражные фильмы, разрезанные на эпизоды, потому что не влезли по хронологии в этот самый полный метр. Портал Teleprogramma.pro напомнит, какие проекты уже почти со стопроцентной уверенностью увидят свет этой осенью.

Собеседник портала Teleprogramma.pro, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави рассказала о трендовой обуви, которая будет актуальна осенью 2019 года. В моде удобство и комфорт.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ноябрьосеньПогода
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
+15 в ноябре: в Россию придет аномальное тепло
Интересно?
Поделись с друзьями: