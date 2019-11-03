Пугачева в Минске попыталась повторить шпагат Волочковой

2 ноября в столице Белоруссии состоялся двухчасовой концерт Аллы Пугачевой. На сцене Примадонне помогала Анастасия Волочкова, которая подготовила специально к этому выступлению новый хореографический номер.

Естественно, танец балерины сопровождался многочисленными шпагатами и невероятными поднятиями ног. Видимо, очаровавшись хореографией Анастасии, Примадонна неожиданно для публики попыталась скопировать ее движения. В частности – коронный трюк со шпагатом.

Пугачева подняла ногу и… И просто подняла, причем не очень высоко. Из уважения к статусу певицы и ее преклонному возрасту публика восприняла танцевальное па Аллы Борисовны благосклонно.