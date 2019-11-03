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Пугачеву отпаивали таблетками после концерта в Минске

70-летняя певица была измотана двухчасовым концертом.

Пугачеву отпаивали таблетками после концерта в Минске
Алла Пугачева. Фото Global look press

Алла Пугачева отказалась выйти на бис после двухчасового концерта в Минске, который состоялся 2 ноября. Публика долго аплодировала и кричала, желая вновь увидеть свою любимицу.

Однако Алла Борисовна, взяв микрофон, сообщила из-за кулис, что прилегла и выпила лекарства. Примадонна попросила публику зря ее не звать, поскольку все равно не собирается выходить на сцену.

Для своих 70-ти лет Алла Борисовна отработала минский концерт великолепно. Она не только пела, но и искрометно шутила со сцены. Певица в стихотворной форме заявила, что уже давно не поет, детей не рожает, но почему-то публика ее продолжает бурно обсуждать.

Много добрых слов звезда сказала и в адрес белорусов. Пугачева вспомнила, что ее предки были отсюда, поэтому она питает к этой земле особенно теплые чувства.

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Пугачеву отпаивали таблетками после концерта в Минске
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