«Я лежу на диванчике»: Пугачева отказалась выйти на бис в Минске

2 ноября Алла Пугачаева выступила в Белоруссии на двухчасовом концерте в «Арена-Минске». Билеты на ее концерт стоили от 2-х до 9, 5 тыс. рублей.

Зал долго не отпускал Примадонну и после песни «Женщина, которая поет», которая должна была стать финальной, певица исполнила еще «Еду к тебе». Последняя композиция прозвучала в зале, где абсолютно все зрители встали со своих мест, многие зажгли фонарики на телефонах.

После последней песни Пугачева приняла цветы, раскланялась и удалилась за кулисы, сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Но публика не думала уходить, 70-летнюю звезду пытались вновь пригласить на сцену. Спустя какое-то время раздался голос Аллы Борисовны из-за кулис: «Не кричите, я больше не выйду. Я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю…»