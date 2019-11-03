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Лазарев объяснил, почему не отдал первенца в элитный детский сад

Певец делает все для того, чтобы его пятилетний сын Никита рос любознательным и общительным мальчиком.

Лазарев объяснил, почему не отдал первенца в элитный детский сад
Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Еще на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» певец и актер Сергей Лазарев откровенно рассказал о своей семье. Как выяснилось, годом ранее артист во второй раз стал отцом — у него родилась дочка Анечка. По словам музыканта, сына Никиту (Мальчику пять лет. — Прим. ред.) и младшую наследницу вынашивали разные суррогатные матери, при этом у его детей одна биологическая мама. Поэтому родство между Анной и Никитой — стопроцентное, уверяет Лазарев.

В недавнем интервью Сергей признался, что не стал записывать первенца в элитный садик, отдав предпочтение обычному частному детскому учреждению. Певец заявил, что его сын растет таким же, как и его сверстники — любит играть, узнавать что-то новое.

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Анной (Фото: Instagram.com/lazarevsergey)

«Я когда ходил, выбирал сад, смотрел: вот плитка, кафель, монолит, а где детство? А потом зашел в небольшой дом, рисунки на стенах, пахнет булочками, какая-то атмосфера…» — объяснил Сергей свой выбор садика для маленького Никиты.

При этом Лазарев подметил, что он получает отчеты от воспитателей и практически в режиме онлайн следит за тем, на какие занятия ходит его ребенок. Так, например, малыш начал изучать английский, пишет «Домашний очаг».

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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Лазарев объяснил, почему не отдал первенца в элитный детский сад
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