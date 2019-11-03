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Тотьмянина после нескольких операций с успехом вернулась на лед

Супруга Ягудина выступает в шоу Крутого «Щелкунчик».

Тотьмянина после нескольких операций с успехом вернулась на лед
Тотьмянина. Фото Global look press

3 ноября Татьяна Тотьмянина возвращается к привычной жизни – начинает активно участвовать в составе творческого коллектива шоу «Щелкунчик» Игоря Крутого и Ильи Авербуха.

А 2 ноября она отметила свое 38-летие в кругу семьи. В своем блоге звезда призналась, что этот день был для нее особенно светлым. Поздравил свою коллегу и Илья Авербух.

«Мало кто из знакомых мне людей может справиться с половиной сложностей, с которыми ты столкнулась за последние несколько лет. То, как ты преданно любишь фигурное катание, заставляет тобой восхищаться. Несколько сложнейших операций, восстановление и прочее, а ты с уверенностью вновь на льду покоряешь зрителей своим невесомо-воздушным катанием. Ты – пример того, что Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Ты красива, умна и мудра, Алексей Ягудин рядом с тобой с каждым годом добивается все новых и новых вершин. Вы настоящий пример того, что вместе возможно все! С днем рождения, Таня! Рад, что ты снова с нами, и пусть так будет еще не один год!» — написал фигурист в своем блоге.

Напомним, Татьяна перенесла несколько операций на ноге, затем ей удалили желчный пузырь из-за возникшей опухоли. К счастью, биопсия показала, что это доброкачественное новообразование. Подозрения на рак не подтвердились.

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Тотьмянина после нескольких операций с успехом вернулась на лед
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