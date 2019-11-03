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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Петр Чернышев принял участие в пресс-конференции после спектакля «Руслан и Людмила».

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото КП /Анатолий Жданов

Фигурист Петр Чернышев вернулся к работе, выйдя на питерскую ледовую арену в составе спектакля Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Впервые муж Заворотнюк осмелился приблизиться к журналистам, приняв участие в пресс-конференции по окончании мюзикла.

Впрочем, диалога с представителями СМИ не получилось. Артист после общего снимка с коллективом покинул помещение, сообщил Piter.TV. Однако и этот момент можно считать прогрессом.

На сцене Петр вел себя как настоящий актер – эмоции, которые переживал на самом деле, тщательно скрывал и светился лучезарной улыбкой, с благодарностью принимая овации. Публика рукоплескала фигуристу стоя, стараясь поддержать его в трудную минуту.

Однако за кулисами Чернышев снимал маску и его глаза наполнялись печалью. Это видно по фото, которые поклонники просили сделать вместе с ним.

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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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