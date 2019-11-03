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В Минске Пугачеву поздравили с орденом и вручили подарок от Лукашенко

Президент Республики передал Примадонне цветы и конфеты.

В Минске Пугачеву поздравили с орденом и вручили подарок от Лукашенко
Пугачева. Фото Global look press

Александр Лукашенко, будучи с рабочей поездкой в Эмиратах, не смог присутствовать на концерте Аллы Пугачевой 2 ноября в Минске, поэтому передал для нее цветы и конфеты.

Презенты Алле Борисовне вручила руководитель администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова. Она также поздравила Пугачеву с получением ордена Дружбы народов, которым ее наградили еще в сентябре, но пока так и не вручили. Награду российская певица получила «за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей». Ожидается, что орден Пугачева получит в посольстве Белоруссии в Москве.

Примадонна, на сцене «Минск-Арены» несколько раз призналась в особом отношении к братскому народу. Она сказала, что отсюда ее дед и отец, здесь похоронены ее близкие, поэтому она не смогла отказаться от приглашения и приехала в столицу Белоруссии, хоть и обещала уйти со сцены навсегда.

Зал долго аплодировал Примадонне, не желая ее отпускать со сцены. Алла Борисовна исполнила дополнительный хит и ушла. Из-за кулис в микрофон звезда сообщила, что больше не выйдет к публике.

Отметим, что за время концерта Алла Борисовна переоделась несколько раз. Зрители увидели ее в белой юбке с черным верхом, красной юбке, очень напоминающей балетную, и черных шортах с длинным шлейфом сзади. «На разогреве» у певицы выступила балерина Анастасия Волочкова. На сей раз она танцевала, а не пела.

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В Минске Пугачеву поздравили с орденом и вручили подарок от Лукашенко
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