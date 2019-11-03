Стас Пьеха едва не умер в 14 лет

Певец Стас Пьеха стал очередным героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Один из первых вопросов ведущей касался не самого простого периода жизни артиста, когда он был зависим от алкоголя и наркотиков.

Стас вспоминает, что с самого детства он был рядом с женщинами, работающими в доме. Родители были постоянно в разъездах, потому и сам Стас мог по месяцу не появляться дома, время от времени предупреждая домашних о том, где он ночует. Он проводил время у друзей и мог ночевать в клубах. А когда родные приезжали, он приходил домой, мылся, причесывался и был «хорошим мальчиком». При этом домоуправляющие ничего не говорили родным о поведении Пьехи.

«Певец предположил, что им было это не выгодно – они сами бы пострадали. То ест система сама себя обслуживала», — рассказал артист.

Сейчас, по словам певца, он в завязке, но остается зависимым в длительной ремиссии. Хотя бывали срывы. Однако, самым страшным моментом стала ситуация, произошедшая в 1996 году, когда Пьехе было 14 лет.

«Я выпил 16 таблеток и поехал с друзьями отдыхать. Что было потом, я не помню, очнулся в реанимации привязанным. Говорят, ловил каких-то клопов. И если бы промедлили минут 10, то спасти уже не смогли бы – успели промыть желудок», — вспоминает Стас.

Напомним, сейчас, пройдя через десятки больниц, теперь он помогает освободиться от наркотиков другим. Несмотря на свой звездный статус, Стас сам общается с пациентами своей клиники, чтобы на своем примере показать, что отказ от лечения – путь в никуда.