Умер известный всем жителям Екатеринбурга «Тарзан»

Недавно стало известно, что в возрасте 63 лет ушел из жизни знаменитый «Тарзан» из Екатеринбурга Сергей Зобнин. Эффектного мужчину знал каждый, кому довелось временно или постоянно проживать в столице Урала – Зобнин регулярно бегал по улицам без обуви, в коротких шортах, а иногда и без футболки. Зимой мужчина уралец надевал кроссовки, потому что боялся застудить ноги и почки.

Что именно стало причиной смерти «Тарзана», предстоит выяснить врачам. Однако соседи Зобнина рассказывают, что местная знаменитость не пережил сердечный приступ. КП-Екатеринбург информирует, что долгое время в медиапространстве решался вопрос, кто займется похоронами Зобнина. До некоторого времени сообщалось, что Сергей за неимением родственников будет похоронен властями на безымянной могиле.

Однако полицейский главк внес свои коррективы: начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых уверенно заявил – отпустить Зобнина в последний путь возьмется полиция. «Тарзан» проработал в МВД чуть больше 15 лет, поэтому похоронен он будет как офицер на территории воинского сектора Лесного кладбища.