Второклассница из Саратова сумела сбежать от педофила, а преступник от отца – нет

В Саратове 10-летняя девочка сумела сбежать от педофила, а нарушитель от отца девочки – нет. Как стало известно, извращенец подкараулил ничего не подозревающего ребенка прямо на улице, затем затащил жертву в машину и попытался уехать в места на своей машине.

Сообразительная девочка воспользовалась ситуацией: пока похититель отвлекся на дорогу, она сумела открыть дверь транспортного средства и сбежать. Шокированный ребенок пришел домой и рассказал о пережитом отцу. Мужчина церемониться не стал: в одной футболке глава семейства вышел на улицу, отыскал человека, о котором велась речь, а затем собственноручно задержал его до прибытия полиции.

До момента прибытия силовиков суровый саратовец ни разу не применил к нарушителю физическую силу. Сейчас обвиняемый находится на допросе, ему грозит срок, отмечает КП-Саратов.