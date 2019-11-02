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Экстремальный отдых: в Таиланде 7-тонный слон прилег отдохнуть на авто с туристами

Любвеобильное млекопитающее практически не оставило от транспортного средства живого места.

Экстремальный отдых: в Таиланде 7-тонный слон прилег отдохнуть на авто с туристами
Слон/Фото: AFP

В Таиланде семитонный слон прилег отдохнуть на автомобиль иностранных туристов. Водитель неосмотрительно остановился посреди дороги прямо в национальном парке Кхао Яй. Живущий там 34-летний слон Дуо заинтересовался движущимся объектом, но церемониться с ним не стал.

Дуо сначала потерся об кузов машины, а затем решил выразить свою любовь к ней максимально прозрачно и улегся на автомобиль сверху. От тяжести млекопитающего машина осела практически до асфальта. Кроме того, было разбито заднее стекло автомобиля. Находящиеся внутри люди были шокированы нежностью слона настолько, что боялись пошевелиться.

К счастью, иностранцу удалось сбежать из нацпарка, отмечает The Sun. Сотрудники же заповедника напоминают правила безопасности – дабы не стать жертвой животной нежности, следует держаться от слонов на расстоянии не меньше 100 фунтов.

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Экстремальный отдых: в Таиланде 7-тонный слон прилег отдохнуть на авто с туристами
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