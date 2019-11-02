Ждун и Пельмень: россияне рассказали, как необычные имена влияют на их жизнь

Ни один из героев, получивших необычное имя, о нем на жалеет, ведь оно выделяет его на фоне остальных.

Россияне, получившие необычные имена при рождении, рассказали, как эта особенность сказывается на их судьбе. Так, в Красноярске уже 15 лет живет девушка, отец которой посчитал хорошим вариантом имя Россия. Супруга местного жителя сначала не восприняла идею возлюбленного всерьез, но когда убедилась, что он не намерен отступать – сдалась. Женщина вспомнила, что сотрудники ЗАГСа, где регистрировали новорожденную, шутки не поняли и посоветовали ее супругу обратиться к психологу.

В Волгограде живет парень с не менее редким именем Ждан. Глава семейства захотел так назвать отпрыска, потому что очень давно мечтал о наследнике. Когда же мальчик задержался с появлением на свет, отец укоренился в своем выборе окончательно. Сам юноша отмечает – Ждуном его вроде бы не называли, но дома все нежно кличут его Ждануликом.

Челябинск славен своим Пельменем. Именно такое имя сам себе выбрал южноуралец и даже сменил все документы, чтобы официально его зарегистрировать. Сам юноша рассказал 74.ru, что Пельменем он назвался, потому что очень любит это блюдо. Грустно, что в скором времени парень перестанет носить это имя – он боится, что в армии такого креатива не оценят.

Отметим, что традиция называть детей необычными именами тянется еще с 2008 года. После победы сборной России в четвертьфинале над сборной Голландии наша страна обзавелась сразу несколькими новорожденными по имени Гус Хиддинк.